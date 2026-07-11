En marcha operativo Casco Seguro

Decenas de motocicletas fueron aseguradas por autoridades estatales y municipales en el marco del operativo interinstitucional Casco Seguro, efectuado en las localidades de Acacoyagua y Villa Comaltitlán.

De acuerdo con el reporte, la mayoría de las unidades carecían de documentos, placas de circulación y sus conductores no portaban equipo de seguridad.

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Fiscalía General del Estado y policía municipal, participaron en las acciones que tienen como finalidad fortalecer la seguridad y reducir los accidentes relacionados con el uso de motocicletas.

Paralelamente se efectúa la campaña relacionado con la prevención y el cumplimiento de los reglamentos viales, como el uso obligatorio de casco, chaleco reflejante y portar documentación en regla, incluyendo la tarjeta de circulación y licencia.

Programa de regularización

Se dijo que el gobierno estatal a través de la Secretaría de Hacienda mantiene un programa de regularización de motocicletas, por lo que se recomendó a los dueños hacer uso de ese beneficio.

Las unidades aseguradas podrán ser recuperadas por sus dueños tras presentar la documentación y cubrir las sanciones administrativas a que se hagan acreedores.