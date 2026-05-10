En olvido el autor del Himno a Chiapas

En el completo olvido se encuentra en la ciudad de Tonalá el profesor Miguel Lara Vassallo, autor de la música del Himno a Chiapas en 1913, con letra del profesor José Emilio Grajales, obra que sirvió para unificar al estado en una época marcada por conflictos, afirmó su nieto Ricardo López Vassallo.

López Vassallo señaló que su abuelo nació el 8 de octubre de 1878 en el estado de Zacatecas; sin embargo, vivió más de 50 años en la ciudad de Tonalá, donde en 1925 abrió la primera imprenta del municipio y fundó también la primera escuela de música del lugar.

Además, durante casi 40 años se dedicó a impartir clases de música y canto en todas las escuelas primarias de la ciudad, destacando también como músico y compositor.

Indicó que en Tonalá poco se acuerdan de su abuelo, pese a haber sido un gran músico y compositor, pues consideró que no se le ha dado el valor que realmente merece. Por ello lamentó que este 8 de mayo, fecha de su natalicio, ninguna instancia realizara actividades para recordar su legado.

Injusticias

Asimismo, destacó que ninguna escuela lleva su nombre, situación que calificó como injusta, debido a que otras personas que, afirmó, “no hicieron nada por Tonalá” sí cuentan con ese reconocimiento.

Añadió que los restos de Miguel Lara Vassallo descansan desde el 23 de marzo de 1964 en el panteón municipal de Tonalá, mientras su legado permanece en el abandono.

Finalmente, pidió que una calle o avenida de la ciudad lleve el nombre del compositor, al considerar que se trata de un personaje histórico que merece reconocimiento y no permanecer en el olvido.