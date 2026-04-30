En semáforo rojo por incendios en la capital

Tuxtla Gutiérrez se encuentra en semáforo rojo por incendios, según advirtió Rodulfo Gálvez Gómez, presidente del Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos de la capital chiapaneca, señaló que pese a estar saliendo de la temporada de estiaje, los fuertes vientos han incrementado los siniestros, principalmente de pastizales, los cuales representan un riesgo para viviendas cercanas.

Gálvez Gómez informó que en lo que va del año se tiene un registro de 350 incendios atendidos por la corporación, tan solo en la ciudad, los bomberos han atendido entre tres y cuatro siniestros diarios, incluso durante la madrugada.

Esta tendencia se ha mantenido año con año, a pesar de los esfuerzos de prevención previo al inicio de la temporada la irresponsabilidad continúa siendo el principal factor detonante.

El presidente del Patronato destacó que la mayoría de los incendios son provocados, ya sea por descuido o por personas que queman terrenos para limpiarlos, perdiendo el control del fuego y poniendo en riesgo hogares.

Señaló que la presencia de plantas conocidas como “pica pica” lleva a algunas personas a intentar quemarlas, lo que termina descontrolándose, también se ha detectado la presencia de pirómanos, algunos han sido detenidos y enfrentan multas elevadas y hasta 36 horas de prisión.

Finalmente, Gálvez Gómez exhortó a la población a no quemar basura en lotes baldíos, no tirar colillas de cigarro y cuidar sus terrenos para evitar incendios. Recordó que las primeras lluvias, previstas para finales de mayo, ayudarán a mitigar la situación, pero mientras tanto llamó a extremar precauciones.