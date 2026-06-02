Encabezan arranque de Arboleando Tuxtla

El presidente Ángel Torres encabezó la jornada de reforestación Arboleando Tuxtla 2026, a la orilla del río Sabinal, junto a la secretaria de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, Jacqueline Acosta, y a la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural del Estado, Malena Torres, a fin de fortalecer las áreas verdes y fomentar una mayor conciencia ambiental entre la población.

En esta actividad participaron integrantes de la Asociación de Scouts de México (Asmac) Chiapas; estudiantes del Colegio La Paz; representantes del Consejo Consultivo Ciudadano; así como la síndica municipal Emma Orantes, la regidora Marcela Iturbe, vecinas, vecinos y brigadas municipales.

Medio ambiente

Ángel Torres destacó que la participación de la ciudadanía es fundamental para construir una ciudad más sustentable, por lo que mediante acciones como Arboleando Tuxtla 2026 se impulsa la conservación del medio ambiente, el incremento de la cobertura vegetal y la creación de más espacios verdes para el bienestar de las familias tuxtlecas.