Enfrenta Chiapas rezago en alfabetización digital

En Chiapas no solo se trabaja para ampliar la cobertura de internet en comunidades apartadas, sino también para combatir el analfabetismo digital, un desafío que cobra mayor relevancia ante el crecimiento acelerado del uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA), informó el director de la Agencia Digital Tecnológica del Estado (Aditech), Jovani Salazar.

En entrevista, el funcionario destacó que la entidad ha registrado avances importantes en conectividad. La cobertura de internet en comunidades previamente desconectadas pasó de un 60 a cerca del 70 por ciento, gracias a la coordinación con la Secretaría de Educación (SE) y a la participación de pequeños proveedores locales.

Fibra óptica

Explicó que muchas localidades cuentan hoy en día con servicios mediante fibra óptica, enlaces punto a punto o internet satelital, lo que ha permitido incluso realizar transmisiones en vivo desde regiones de difícil acceso. Como ejemplo, mencionó una visita a la comunidad de Santa María, en el municipio de Luis Ángel Vidal, ubicada a varias horas de Tuxtla Gutiérrez, donde constató que un microempresario local ya distribuye el servicio entre los habitantes.

Pese al avance tecnológico, Salazar reconoció que aún existe una brecha importante en el uso adecuado de las herramientas digitales. Por ello, el gobierno estatal prevé impulsar procesos de alfabetización digital una vez que se avance en el combate al analfabetismo tradicional.

“Hay compañeros que nada más utilizan el teléfono, lo saben abrir y prender, pero no saben todas las herramientas que traen las aplicaciones”, comentó.

El director señaló que en la actualidad muchas personas usan aplicaciones de mensajería o teléfonos inteligentes sin conocer todas sus funciones, en especial aquellas relacionadas con Inteligencia Artificial (IA), motores de búsqueda avanzados y generación automatizada de información.