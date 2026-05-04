Entre música y danzas: honran a la Santa Cruz

Cada 3 de mayo, el estado de Chiapas se llena de música y devoción con la celebración del Día de la Santa Cruz, una de las festividades más representativas que reflejan la fusión entre la religión católica y las tradiciones ancestrales de los pueblos originarios. En Tuxtla Gutiérrez, la tradición cobra vida con danzas, altares y celebraciones en barrios antiguos.

Origen

Esta conmemoración tiene su origen en el cristianismo, específicamente en el hallazgo de la cruz donde murió Jesucristo, atribuido a la emperatriz Elena en el siglo IV.

Desde entonces, la fecha se estableció como una celebración religiosa en honor a la cruz, símbolo central de la fe católica.

Sin embargo, en México, y particularmente en Chiapas, su significado va mas allá.

La festividad también está vinculada con los ciclos agrícolas, ya que coincide con el inicio de la temporada de lluvias, un momento clave para la siembra y la fertilidad de la tierra.

Esta dualidad convierte al Día de la Santa Cruz en una celebración de vida, abundancia y renovación.

Tradición capitalina

En Tuxtla Gutiérrez, la festividad se vive con especial intensidad, particularmente en la colonia Terán, donde se ubica la emblemática parroquia de la Santa Cruz.

Este templo no solo es un punto de reunión religiosa, sino también histórico: resguarda una cruz que data de 1906, cuando apenas existía una capilla en la zona.

Cada año, miles de fieles acuden para participar en misas, bendiciones y convivios, especialmente trabajadores de la construcción, quienes consideran a la Santa Cruz su patrona.

Las celebraciones en Terán incluyen ferias populares, peregrinaciones, música tradicional y gastronomía, convirtiéndose en un espacio de encuentro comunitario que fortalece la identidad local.

Altares, danzas y barrios tradicionales

Una de las expresiones más llamativas del Día de la Santa Cruz en la ciudad es la instalación de altares en casas, especialmente en los barrios más antiguos.

Estos espacios se adornan con flores, velas y cruces decoradas, donde vecinos y familiares se reúnen para rezar, cantar y compartir alimentos, una costumbre heredada de generaciones pasadas.

Además, la celebración se distingue por la participación de grupos de danzantes que recorren distintos puntos de la ciudad.

En barrios tradicionales como Las Canoitas y Terán, se realiza el llamado “levantamiento del baile”, donde los participantes recorren calles acompañados de música, fusionando elementos zoques con expresiones católicas.

Estas danzas tienen un profundo simbolismo: representan la conexión con la naturaleza, la petición de lluvias y la fertilidad de la tierra, elementos esenciales en la cosmovisión indígena.