Entrega Valeria Rosales desayunos escolares

Con la presencia de representantes de los comités de desayunos escolares, directivos de planteles educativos, la presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, y la presidenta del DIF Municipal, Margarita Sarmiento Tovilla, encabezaron la entrega de insumos para desayunos escolares correspondientes al periodo marzo-abril.

En su mensaje, la alcaldesa Valeria Rosales destacó que el objetivo del programa es garantizar que las niñas, niños y adolescentes del municipio cuenten con una alimentación sana y equilibrada. “Agradezco al gobernador, Eduardo Ramírez, y a su esposa, Sofía Espinoza, quienes trabajan incansablemente para garantizar y fortalecer la formación y nutrición de todos los alumnos de las diferentes escuelas del municipio”, expresó.

Escuelas beneficiadas

Durante este periodo, el programa benefició a 254 escuelas, atendiendo a 25,656 niñas y niños y adolescentes lo que representa la entrega de 641,400 desayunos calientes con lo que el Ayuntamiento y el DIF Villaflores refrenda su compromiso de fortalecer la seguridad alimentaria y promover el bienestar de la niñez villaflorense.