Entregan apoyos para el sector ganadero

El titular de la Secretaría del Campo (Secam), Marco Antonio Barba Arrocha, entregó en el marco de la Semana del Campo, apoyos al sector ganadero durante la 86 Asamblea General Ordinaria de la Unión Ganadera Regional de Chiapas, en representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

En el acto participaron Leónides Aguilar Zúñiga, integrante de la Asociación Ganadera Local de Rómulo Calzada, municipio de Mezcalapa, y Jordán Ovalle Cruz, presidente de la Asociación Ganadera Local de Ocotepec, quienes recibieron apoyos en nombre de productores. Además, en el marco de este acto se realizó la rifa dos básculas ganaderas.

Ante ganaderas y ganaderos, el secretario del Campo reconoció al presidente de la Unión Ganadera Regional de Chiapas, Carlos Marh Castañón, por su reelección respaldada por el sector en la entidad.

Beneficios

Informó que el Gobierno del Estado impulsa créditos con tasas de un dígito para pequeños y medianos productores, con montos de 30 mil hasta un millón de pesos, dirigidos a actividades agrícolas, pecuarias y agroindustriales.

Señaló que estos financiamientos buscan elevar la rentabilidad, facilitar el acceso al capital y fortalecer la producción de alimentos, con inclusión de cadenas productivas estratégicas en el estado. Asimismo, destacó la entrega de medicamentos gratuitos contra el gusano barrenador y el avance del barrido para la erradicación de la tuberculosis bovina en coordinación con municipios de la región.

Indicó que estas acciones permitirán elevar el estatus sanitario del hato ganadero y avanzar en la integración de la región Chiapas–Tabasco, con mayores oportunidades de comercialización.

Mejoramiento genético

Barba Arrocha dio a conocer que se realizó la entrega de sementales bovinos y ovinos, dos mil plantas frutales y la dotación de básculas ganaderas para reducir pérdidas en la comercialización.

Anunció que el Centro Internacional de Biotecnología Reproductiva de Chiapas iniciará operaciones antes de concluir el año, con tecnología para la producción de embriones y semen sexado para el mejoramiento genético.

Poco antes, durante un recorrido por las naves ganaderas, el subsecretario de Ganadería, Héctor Albores Cruz, informó que se realiza una estrategia de mejoramiento genético bovino y ovino mediante exposiciones ganaderas. Detalló que en esta ocasión se hace entrega de 100 sementales bovinos de alta calidad genética, 25 sementales ovinos, 100 bebederos y dos mil árboles frutales para reactivación productiva y reforestación.