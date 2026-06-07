Entregan paquetes escolares a más de 458 alumnos

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y el DIF Municipal entregaron 458 paquetes escolares a alumnos de las preparatorias No. 2 y No. 4, a través del programa Tux Útiles, una estrategia para apoyar la permanencia escolar y aliviar los gastos familiares.

De acuerdo con autoridades, el programa tiene el objetivo de contribuir a la educación de los jóvenes y apoyar la economía de las familias tuxtlecas.

La distribución del material escolar fue encabezada por el presidente municipal, Ángel Torres, y la directora general del Sistema DIF Tuxtla, Estephanie Frías, quienes destacaron la importancia de impulsar acciones que favorezcan la permanencia de los estudiantes en las aulas y les permitan contar con las herramientas necesarias para su formación académica.

Es un apoyo directo

Los paquetes incluyen útiles básicos que serán utilizados por los alumnos durante el ciclo escolar, representando un apoyo directo para cientos de familias que enfrentan gastos relacionados con la educación de sus hijos.

Durante la entrega, autoridades municipales señalaron que este tipo de programas buscan reducir las dificultades económicas que pueden influir en el desempeño escolar de los jóvenes, además de fomentar mejores condiciones para el aprendizaje.

La iniciativa forma parte de las acciones que el DIF Tuxtla y el gobierno municipal han implementado en materia de desarrollo social y educativo, enfocadas principalmente en sectores de la población que requieren respaldo para continuar sus estudios.

De acuerdo con datos de organismos educativos, los apoyos escolares representan una herramienta importante para combatir factores asociados a la deserción escolar, especialmente en el nivel medio superior, donde muchas familias enfrentan mayores gastos en materiales, transporte y actividades académicas.