Entregan semilla mejorada a productores

En el marco de la entrega de semilla de maíz mejorado a productores agrícolas de Acapetahua, se enfatizó que “una buena cosecha inicia con una buena semilla que permita enfrentar adversidades y dé una buena producción”, por lo que este año, el Ayuntamiento local ha invertido recursos para que los campesinos tengan acceso a la generación de nueva variedad con semillas mejoradas para aumentar la productividad no solo del municipio, sino de la entidad.

En el marco del evento, el alcalde César Martínez Antonio, acompañado de la titular del DIF Municipal, Ana Karen Chamlati Sánchez y a través de la Dirección de Fomento Agropecuario y Pesquero, del H. Ayuntamiento de Acapetahua, realizó la primera entrega de semilla de maíz mejorado a productores agrícolas del municipio.

Desafíos climatológicos

Enfatizó que es una vía eficaz para llevar tecnología al campo y enfrentar de manera exitosa los desafíos climatológicos que enfrentan las familias productoras, “esta es una aliada más para incrementar la producción optimizando el uso del suelo, el agua y con una clara reducción del uso de agroquímicos, contribuyendo a la meta de lograr la seguridad alimentaria”, informó.

En esta primera etapa se entregó semilla híbrida de maíz “San Charbel”, variedad de doble propósito, fortaleciendo así las actividades del campo y apoyando la economía de las familias productoras.

Además, se otorgaron insumos y herramientas agrícolas, como herbicidas y equipo de trabajo, beneficiando a más de 120 agricultores de las comunidades de Santa Elena, Murallas, 15 de Abril, Paraíso, Rancho Quemado y Jiquilpan.

El Gobierno Municipal continúa tomando acciones para impulsar el desarrollo del campo y respaldando a quienes diariamente trabajan la tierra para fortalecer la producción agrícola del municipio.