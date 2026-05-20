ERA destaca disciplina financiera y transparencia en Chiapas

Durante la Segunda Convención Financiera del Estado, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que el gobierno de la Nueva ERA mantiene una administración pública ordenada, transparente y eficiente, donde los recursos públicos se destinan a consolidar acciones y proyectos de infraestructura prioritarios que contribuyen al bienestar, la prosperidad y el crecimiento económico de Chiapas.

En este contexto, el mandatario sostuvo que la disciplina financiera, los ahorros institucionales y el respaldo del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, han sido fundamentales para fortalecer programas sociales con sentido humanista, los cuales se traducen en beneficios y mejores condiciones de vida para la población, sobre todo para los sectores que más lo necesitan y que históricamente habían permanecido en el olvido.

Honestidad y amor al pueblo

Ramírez Aguilar reiteró el llamado a las servidoras y los servidores públicos a desempeñarse con honestidad, empatía y amor al pueblo. Asimismo, convocó a las alcaldesas y los alcaldes a mantener una estrecha coordinación con la Secretaría de Finanzas para fortalecer los mecanismos de recaudación y garantizar que los recursos estatales y federales se orienten a resolver las verdaderas necesidades de sus municipios.

“Trabajemos de tal manera que la prioridad no sea solamente pensar en dejar huella, sino en dejar un buen momento. A veces queremos enfrascarnos en dejar un legado, pero les invito a que cada acción que realicen la hagan pensando en el presente, porque es lo que les ha tocado vivir. Sus historias serán contadas desde la perspectiva de cómo hicieron las cosas”, expresó.

El secretario de Finanzas, Manuel Francisco Antonio Pariente Gavito, presentó las acciones y programas que han permitido dignificar y modernizar los servicios hacendarios en esta administración, combatiendo malas prácticas y actos de corrupción dentro de la estructura administrativa; además de mejorar la atención al pueblo contribuyente mediante el uso de tecnologías digitales y el acercamiento de servicios a todas las regiones del estado.

“Hoy podemos decir con certeza que vamos por el rumbo correcto. La recaudación de ingresos propios en esta administración ha incrementado de manera visible en este año y medio de gobierno. Tan solo en este primer cuatrimestre hemos recaudado casi el 50 por ciento de los ingresos previstos para este ejercicio fiscal. De mantenerse esta tendencia, al cierre del ejercicio se recaudarán 30 por ciento más de ingresos de lo proyectado”, aseguró. Asimismo, refrendó el compromiso de trabajar en conjunto con los ayuntamientos y el gabinete estatal en la construcción de un gobierno que impulse bienestar y prosperidad compartida.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda Delegación Chiapas, Luis Alejandro Escanero González, resaltó la importancia de fortalecer la modernización y digitalización de los servicios registrales y administrativos para agilizar trámites, brindar mayor certeza jurídica al patrimonio de las familias chiapanecas y facilitar procesos relacionados con vivienda e inversiones. Señaló que ello también contribuye al fortalecimiento de las finanzas municipales y los servicios públicos.

Por su parte, la directora general de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas (CEAS), Karina Montesinos Cárdenas, destacó que este espacio fortalece la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal para impulsar proyectos de agua potable y saneamiento. Explicó que, derivado de los acuerdos y mecanismos promovidos desde la primera Convención Financiera, se logró consolidar una estructura que permite la mezcla de recursos de los tres órdenes de gobierno para ejecutar obras de mayor impacto social.

La presidenta municipal de Ocozocoautla de Espinoza, Nidia Alejandra de los Santos Sarmiento, en representación de las y los alcaldes, destacó la relevancia de esta convención para fortalecer la recaudación de impuestos y consolidar convenios de colaboración que permitan generar mayores ingresos y mejores servicios para los municipios. También reconoció el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez, quien ha impulsado un manejo responsable de las finanzas públicas en Chiapas, logrando avances significativos y manteniendo el compromiso con un estado moderno, seguro y transparente al servicio de las familias chiapanecas.

Estuvieron presentes el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Juan Carlos Moreno Guillén; la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; el auditor superior del Estado, José Antonio Aguilar Meza; la secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto; la presidenta del Instituto de Administración Pública de Chiapas, Lysette Raquel Lameiro Camacho; integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, así como presidentas y presidentes municipales, tesoreras y tesoreros municipales, entre otras personas invitadas.