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ChiapasTuxtla

ERA entrega bicicletas y mochilas a estudiantes

Mayo 28 del 2026
Eduardo Ramírez visitó la Escuela Secundaria Ricardo Flores Magón, en Tuxtla. Cortesía
Eduardo Ramírez visitó la Escuela Secundaria Ricardo Flores Magón, en Tuxtla. Cortesía

En un ambiente de alegría y entusiasmo, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó la Escuela Secundaria Ricardo Flores Magón, en Tuxtla Gutiérrez, donde convivió con alumnas y alumnos, a quienes entregó apoyos del programa Bicis que Transforman y mochilas escolares.

Entre muestras de afecto de estudiantes, personal docente y madres y padres de familia, el mandatario destacó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa acciones humanistas orientadas a atender las necesidades del sector educativo, apoyar la economía familiar y contribuir al bienestar de la niñez y juventud chiapaneca.

Programa

En este contexto, señaló que Bicis que Transforman representa una iniciativa humanista que ofrece una alternativa de transporte eficiente y saludable. Asimismo, exhortó a las y los beneficiarios a utilizar casco de seguridad, respetar las normas de movilidad y dar mantenimiento constante a las bicicletas para garantizar su óptimo funcionamiento.

Ramírez Aguilar también llamó a la niñez y juventud a fortalecer una convivencia escolar basada en el respeto, la fraternidad y la empatía. Añadió que, con el respaldo de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, continuarán los apoyos y beneficios para las y los estudiantes mediante becas escolares.

El secretario del Humanismo, Paco Chacón, afirmó que la Nueva ERA en Chiapas es un gobierno de resultados que responde a las necesidades de la población, como ocurre con los programas humanistas dirigidos a estudiantes de primaria, secundaria y universidad. Explicó que, en esta ocasión, jóvenes de la Escuela Secundaria Ricardo Flores Magón fueron beneficiados con el programa Bicis que Transforman, con el objetivo de apoyar la economía familiar, debido a que cerca del 90 por ciento de este sector se traslada en transporte público o caminando.

Por su parte, el secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, resaltó que actualmente todos los niveles educativos cuentan con apoyos y becas impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Eduardo Ramírez, con el propósito de ampliar las oportunidades académicas de las y los estudiantes chiapanecos. De igual forma, convocó a fortalecer la solidaridad y el humanismo dentro de las escuelas, al remarcar que no se permitirá ningún caso de bullying, maltrato o acoso escolar.

La directora de la Escuela Secundaria Ricardo Flores Magón, Maribel Martínez Ramírez, dio la bienvenida a las autoridades estatales a esta institución educativa, que alberga a mil 393 estudiantes y está próxima a cumplir 50 años de su fundación. Además, agradeció el apoyo brindado mediante la entrega de mochilas y bicicletas, al considerar que estos beneficios no solo reducen costos y tiempos de traslado entre el hogar y la escuela, sino que también fomentan estilos de vida saludables.

Es un respaldo a la economía

A su vez, Verónica Cruz Gutiérrez, madre de familia, destacó que las bicicletas entregadas por el gobernador Eduardo Ramírez no solo representan un medio de transporte, sino también un respaldo a la economía familiar, además de motivar a la comunidad estudiantil y promover la actividad física entre la juventud.

Al evento asistieron, el secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González; el coordinador general de Prevención Social de la Violencia con Participación Ciudadana, Ciro Sales Ruiz; estudiantes, docentes y personal administrativo de esta institución educativa, así como madres y padres de familia.

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