ERA entrega bicicletas y mochilas a estudiantes

En un ambiente de alegría y entusiasmo, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó la Escuela Secundaria Ricardo Flores Magón, en Tuxtla Gutiérrez, donde convivió con alumnas y alumnos, a quienes entregó apoyos del programa Bicis que Transforman y mochilas escolares.

Entre muestras de afecto de estudiantes, personal docente y madres y padres de familia, el mandatario destacó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa acciones humanistas orientadas a atender las necesidades del sector educativo, apoyar la economía familiar y contribuir al bienestar de la niñez y juventud chiapaneca.

Programa

En este contexto, señaló que Bicis que Transforman representa una iniciativa humanista que ofrece una alternativa de transporte eficiente y saludable. Asimismo, exhortó a las y los beneficiarios a utilizar casco de seguridad, respetar las normas de movilidad y dar mantenimiento constante a las bicicletas para garantizar su óptimo funcionamiento.

Ramírez Aguilar también llamó a la niñez y juventud a fortalecer una convivencia escolar basada en el respeto, la fraternidad y la empatía. Añadió que, con el respaldo de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, continuarán los apoyos y beneficios para las y los estudiantes mediante becas escolares.

El secretario del Humanismo, Paco Chacón, afirmó que la Nueva ERA en Chiapas es un gobierno de resultados que responde a las necesidades de la población, como ocurre con los programas humanistas dirigidos a estudiantes de primaria, secundaria y universidad. Explicó que, en esta ocasión, jóvenes de la Escuela Secundaria Ricardo Flores Magón fueron beneficiados con el programa Bicis que Transforman, con el objetivo de apoyar la economía familiar, debido a que cerca del 90 por ciento de este sector se traslada en transporte público o caminando.

Por su parte, el secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, resaltó que actualmente todos los niveles educativos cuentan con apoyos y becas impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Eduardo Ramírez, con el propósito de ampliar las oportunidades académicas de las y los estudiantes chiapanecos. De igual forma, convocó a fortalecer la solidaridad y el humanismo dentro de las escuelas, al remarcar que no se permitirá ningún caso de bullying, maltrato o acoso escolar.

La directora de la Escuela Secundaria Ricardo Flores Magón, Maribel Martínez Ramírez, dio la bienvenida a las autoridades estatales a esta institución educativa, que alberga a mil 393 estudiantes y está próxima a cumplir 50 años de su fundación. Además, agradeció el apoyo brindado mediante la entrega de mochilas y bicicletas, al considerar que estos beneficios no solo reducen costos y tiempos de traslado entre el hogar y la escuela, sino que también fomentan estilos de vida saludables.

Es un respaldo a la economía

A su vez, Verónica Cruz Gutiérrez, madre de familia, destacó que las bicicletas entregadas por el gobernador Eduardo Ramírez no solo representan un medio de transporte, sino también un respaldo a la economía familiar, además de motivar a la comunidad estudiantil y promover la actividad física entre la juventud.

Al evento asistieron, el secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González; el coordinador general de Prevención Social de la Violencia con Participación Ciudadana, Ciro Sales Ruiz; estudiantes, docentes y personal administrativo de esta institución educativa, así como madres y padres de familia.