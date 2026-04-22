ERA impulsa alfabetización de niñas y jóvenes

En el municipio de Tapachula, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de kits del programa Chiapas Puede, donde afirmó que pueblo y gobierno han asumido la alfabetización como una causa común. En ese sentido, valoró la convicción, el compromiso y el esfuerzo que se realiza en los círculos de estudio en todos los rincones del estado, con el objetivo de que más personas aprendan a leer y escribir.

“Trazamos el proyecto de alfabetizar, porque alfabetizar es amar y nosotros amamos a Chiapas. Chiapas Puede no le pertenece al gobernador ni al sistema educativo; le pertenece al pueblo que tiene ganas de aprender a leer y escribir. Alfabetizar es una de las tareas más titánicas del gobierno de la Nueva ERA, pero juntos lo lograremos porque no nos daremos por vencidos”, expresó.

Legado de prócer

El mandatario consideró que esta política educativa, que honra el legado de un gran tapachulteco como Matías de Córdova, también se ha convertido en una herramienta que fortalece la convivencia y contribuye a la reconstrucción del tejido social. Añadió que su administración continuará impulsando acciones orientadas a la paz y la prosperidad, que se traduzcan en mejores condiciones de vida para las chiapanecas y los chiapanecos.

Más tarde, en Puerto Madero, el gobernador presenció la presentación y el arranque de la estrategia Niñas y Adolescentes Libres y Seguras, del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (Fobam), un programa del Gobierno de México enfocado en establecer una intervención territorial en las comunidades para prevenir y erradicar las causas del embarazo infantil y las uniones tempranas.

En este marco, señaló que su gobierno se mantiene alineado a las políticas de género promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum, y precisó que la agenda de la niñez, adolescencia y las mujeres es prioritaria para la Nueva ERA. Por ello, dijo, se han impulsado acciones para garantizar entornos libres de violencia, la aprobación de la ley que asegura el acceso gratuito y seguro a la interrupción legal del embarazo en casos de violación, así como la aplicación de penas de hasta 100 años a feminicidas y agresores sexuales.

Acciones

Asimismo, destacó el compromiso de la Federación al poner en marcha estrategias orientadas a la prevención, la justicia y el fortalecimiento social y cultural, lo que permitirá consolidar el respeto a las libertades y derechos de las infancias y adolescencias en Chiapas y en México. En este contexto, convocó a promotoras y brigadistas a desempeñar su labor con sensibilidad y a cumplir los objetivos trazados en beneficio de la población.

La diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, aseguró que la defensa de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres es una prioridad que hoy se impulsa desde las instituciones mediante acciones legislativas y coordinación interinstitucional. Resaltó avances como la prohibición de la cohabitación forzada y medidas para prevenir el embarazo infantil, al tiempo de convocar a la sociedad a fortalecer los entornos familiares y sumarse a la construcción de una vida libre de violencia.

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, sostuvo que esta estrategia permitirá que las mujeres se conviertan en promotoras de seguridad y voceras de la paz, la tranquilidad y el bienestar, con la finalidad de avanzar hacia una sociedad con menor incidencia de violencia. Informó que Tapachula registra una disminución importante en delitos de alto impacto y en casos de violencia de género, y reiteró su compromiso de mantener el trabajo coordinado para consolidar esta tendencia.

Programa

La secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, explicó que el programa federal Fobam está orientado a prevenir embarazos forzados, matrimonios infantiles y cualquier forma de violencia contra niñas y adolescentes. Indicó que en Chiapas se trabajará directamente en territorio mediante brigadas y acciones informativas, a fin de garantizar el acceso a derechos y fortalecer la protección en coordinación con diversas instancias.

Por su parte, el secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, celebró que en esta jornada se incorporen cuatro mil 384 personas al proceso de alfabetización, y destacó el impacto de esta iniciativa en la vida de las y los chiapanecos, sobre todo de quienes no sabían leer ni escribir. Subrayó que lo fundamental es adquirir conocimientos que permitan desde escribir su nombre y el de sus hijas e hijos, hasta comprender una receta médica o un anuncio.

La directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Viridiana Figueroa García, señaló que el programa Chiapas Puede fortalece la alfabetización en el estado con el compromiso de ampliar oportunidades para la población. Asimismo, reconoció el liderazgo del gobernador en esta estrategia y refrendó que el Cobach continuará sumando esfuerzos para fortalecer la educación en Chiapas.

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, destacó la visión del gobernador al fortalecer a Chiapas desde sus bases, priorizando la seguridad, la educación y la protección de niñas y adolescentes. Celebró la puesta en marcha de la estrategia Niñas y Adolescentes Libres y Seguras, que busca erradicar, desde su origen, los roles de género que colocan a las mujeres en una posición reproductiva y normalizan la maternidad temprana, y expresó su disposición de sumarse a este esfuerzo.

En representación de las y los beneficiarios de Chiapas Puede, la asesora alfabetizadora Nadia Fernanda Arellano Espinosa, enfermera de vocación, manifestó su satisfacción de formar parte del programa y contribuir a abrir nuevas oportunidades de aprendizaje para quienes desean leer, escribir y aspirar a mejores condiciones de vida.