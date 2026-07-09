ERA impulsa el turismo comunitario en Chiapas

En el Centro Ecoturístico El Chiflón, en el municipio de Tzimol, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, junto con la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, encabezó una reunión con empresarias y empresarios del sector turístico comunitario, donde destacó que el turismo es una de las actividades económicas más importantes para Chiapas. En ese marco, agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para proyectar a la entidad como un destino turístico de talla mundial.

Tras entregar distintivos de Turismo Comunitario, el mandatario señaló que el gobierno de la Nueva ERA impulsa una estrategia orientada a aprovechar de manera responsable la riqueza histórica, natural y cultural de Chiapas, fortalecer la infraestructura y la profesionalización del sector, así como mantener un trabajo cercano con las comunidades de las distintas regiones, con el propósito de consolidar esta actividad como un motor de bienestar y prosperidad compartida.

Reconocen a ERA

Por su parte, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, reconoció el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez para impulsar al turismo como una vía de desarrollo económico, generación de infraestructura y bienestar para las comunidades. Asimismo, destacó que la entrega de 20 distintivos de Turismo Comunitario a guías, centros y talleres facilitará el acceso a gestiones y programas de apoyo. Añadió que estas experiencias formarán parte de una guía nacional para fortalecer su digitalización, promoción y comercialización, al tiempo que la renovación del aeropuerto y la infraestructura turística incrementan la competitividad de Chiapas.

A su vez, el secretario de Turismo del estado, Segundo Guillén Gordillo, manifestó que el turismo debe consolidarse no solo como una herramienta para preservar la identidad cultural y el patrimonio natural, sino también como un detonante de la economía local que genere bienestar y oportunidades para las comunidades. En ese sentido, consideró que la Estrategia Nacional de Turismo Comunitario representa una oportunidad para construir un modelo de turismo sostenible y mostrar al mundo la riqueza de Chiapas.

Trabajo coordinado

El presidente municipal de Tzimol, Víctor Alfonso Gordillo Morales, refrendó el compromiso de su administración de trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado y el Gobierno de México para fortalecer al turismo como un instrumento de desarrollo y bienestar para las familias chiapanecas. Destacó que la suma de esfuerzos permitirá aprovechar el potencial turístico del municipio y generar mayores oportunidades para las comunidades.

En representación del sector, el presidente de la Sociedad Cooperativa del Centro Ecoturístico El Chiflón, Ricardo García García, afirmó que la coordinación entre las comunidades y las autoridades estatales y federales fortalecerá al turismo comunitario como una fuente de bienestar, desarrollo y oportunidades para las familias, además de consolidar el potencial turístico de Chiapas.