ERA lleva apoyos productivos a La Concordia y Villa Corzo

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó una gira de trabajo por los municipios de La Concordia y Villa Corzo, donde destacó que, tras recuperar la paz, la seguridad y el Estado de derecho en las carreteras y comunidades de Chiapas, el gobierno de la Nueva ERA prioriza acciones, programas y obras que fortalecen las cadenas productivas, el bienestar social y la prosperidad compartida en la región Frailesca.

Como parte de esta gira, el mandatario entregó bombas aspersoras, árboles frutales y apoyos del programa Café con Humanismo, consistentes en plantas, insumos y equipamiento para productoras y productores de La Concordia y Villa Corzo. En este sentido, remarcó que una de las prioridades de su administración es respaldar al sector agrícola, con el propósito de elevar la productividad, impulsar la comercialización y fortalecer la economía de las familias rurales. Durante su visita a Villa Corzo, también invitó a la población a aprovechar el aula móvil del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech).