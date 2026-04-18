ERA promueve identidad cultural y mejora vial

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la inauguración de acciones de embellecimiento urbano y obras de infraestructura vial en Tuxtla Gutiérrez, donde destacó que el gobierno de la Nueva ERA trabaja de manera coordinada con las autoridades municipales para fortalecer el bienestar de las familias y la prosperidad de la capital chiapaneca.

En Copoya, el mandatario puso en marcha el proyecto Murales de Copoya, una intervención artística realizada por más de 60 creadoras y creadores de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), quienes plasmaron 16 murales en viviendas de la zona. Estas obras no solo mejoran la imagen urbana, sino que convierten las calles en un museo al aire libre que enaltece la identidad y honra las raíces de la cultura zoque.

Avances

“Es el inicio, con más de 400 metros de murales, y este año seguiremos avanzando porque nuestro deseo es embellecer Copoya. Aquí también hemos consolidado la modernización de calles y pronto realizaremos una gran inversión en beneficio de este pueblo zoque que nos llena de orgullo por su historia y sus tradiciones”, expresó.

Acompañado por autoridades municipales, ejidales y familias de la comunidad, Ramírez Aguilar señaló que su administración continuará impulsando programas y proyectos en distintos ámbitos, enfocados en mejorar de manera integral las condiciones de vida de la población, en especial de quienes más lo requieren.

Bulevar Real del Bosque

Posteriormente, el gobernador entregó la rehabilitación del bulevar Real del Bosque, obra que se concretó mediante la colaboración entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Gobierno de Chiapas, y que mejorará la movilidad en esta zona, beneficiando a más de 20 mil habitantes que podrán transitar con mayor seguridad y reducir sus tiempos de traslado.

La rectora de la Unicach, Fanny López Jiménez, destacó que los murales recuperan y proyectan la identidad zoque de Copoya, al integrar elementos de su flora, fauna, cultura y cosmovisión mesoamericana. Detalló que el proyecto abarcó 430 metros cuadrados distribuidos en 16 murales realizados en ocho viviendas. Asimismo, reconoció la participación de las y los estudiantes artistas, cuyo trabajo fortalece el sentido de pertenencia en la comunidad.

Detalles de la obra

Por su parte, la secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, informó que el acceso al bulevar Real del Bosque fue rehabilitado de manera integral, mediante trabajos en la base hidráulica y la colocación de carpeta asfáltica. Precisó que, gracias al donativo de Pemex, se intervinieron más de un kilómetro y medio por sentido, lo que suma más de tres kilómetros de vialidad con un ancho de 14 metros.

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, reconoció el respaldo del gobernador para fortalecer las condiciones de la ciudad y sus alrededores, al asegurar que la suma de esfuerzos permite contar con vialidades dignas, seguras y en paz. Destacó que los murales de Copoya constituyen un recorrido cultural lleno de color que refleja la identidad y las tradiciones del pueblo zoque, y subrayó que la rehabilitación del bulevar Real del Bosque atiende una demanda de más de dos décadas.

Reconocen a ERA

A su vez, el presidente del Comité Federal de la Sección 2197 Real del Bosque, Freddy Rodríguez Méndez, valoró la visión de Eduardo Ramírez al encabezar un gobierno cercano al territorio, que enfrenta los retos y responde con acciones concretas, como esta obra prioritaria para las y los habitantes.

Finalmente, la población beneficiada manifestó su agradecimiento a las autoridades por esta intervención, al señalar que ahora cuentan con una vía de acceso digna al bulevar de esta colonia en la capital chiapaneca.

Acompañaron al gobernador las diputadas locales por el Distrito XIII, Getsemaní Moreno Martínez; y por el Distrito I, Marcela Castillo Atristain; el agente municipal de Copoya, René Morales Gómez; y el comisariado ejidal de Copoya, Gerónimo Pérez Gómez, entre otros.