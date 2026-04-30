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ERA se reúne con Harfuch; refrenda su colaboración

Abril 30 del 2026
El gobernador reconoció el compromiso de García Harfuch para lograr la reducción de los delitos de alto impacto. CP
El gobernador reconoció el compromiso de García Harfuch para lograr la reducción de los delitos de alto impacto. CP

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a quien reconoció como una figura clave del Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Destacó que su desempeño profesional y su compromiso han sido determinantes para alcanzar una reducción del 52 por ciento en los delitos de alto impacto.

Durante el encuentro, realizado en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la Ciudad de México, el mandatario expresó, en nombre del pueblo de Chiapas, su agradecimiento por esta labor. Asimismo, reiteró su lealtad institucional y la disposición de su gobierno para fortalecer la coordinación y cooperación con las fuerzas federales en favor de la seguridad.

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