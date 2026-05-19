Esclarecen homicidio en Villaflores; ya hay tres detenidos

Al realizar su transmisión en vivo, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó sobre el esclarecimiento del homicidio calificado cometido el fin de semana en Villaflores, donde perdió la vida Jhandry “N”. Al respecto, señaló que se detuvo a Ludwin “N”, Iván “N” y Manuel “N”, como presuntos responsables de este delito.

Los detenidos fueron plenamente identificados por las cámaras de videovigilancia, y afirmó que se pedirá para ellos hasta 85 años de prisión.

De acuerdo con la investigación, se determinó que la agresión fue directa y la víctima falleció a causa de los disparos de arma de fuego. Agregó que, presuntamente, el móvil fue una deuda que la víctima tenía con los autores materiales; no obstante, se ahonda en las investigaciones porque se advierte que hay una autoría intelectual.

Durante el informe semanal, Llaven Abarca dijo que se continúa con los actos de investigación por el delito de desaparición forzada de personas, cometido en agravio de Elías Urbina, el 19 de febrero del 2026, por lo que se logró la aprehensión del cuarto presunto responsable, Alejandro “N”, quien es expolicía estatal.