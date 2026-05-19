Escuelas particulares deben tener RVOE para funcionar

A fin de garantizar la certeza jurídica para la comunidad estudiantil inscrita en escuelas particulares en sus diversos niveles educativos, la Secretaría de Educación en Chiapas tiene listo un prerregistro para el proceso de Autorización o el RVOE, que son documentos que dan validez a dichas instituciones privadas.

Centros educativos

Sandra González Ozuna, directora de Planeación de la Subsecretaria de Planeación Educación de la Secretaría de Educación detalló que dichos trámites se tienen que hacer por aquellas escuelas que pretenden brindar un servicio particular a la ciudadanía.

Esto significa que son espacios reconocidos por la Secretaría de Educación y que la comunidad estudiantil tendrá su documentación en orden una vez terminen sus actividades, sobre todo, con la entrega de boletas, certificados, títulos y hasta cédulas profesionales.

En el caso de Chiapas, se detalló, se ha tenido una caída por parte de algunos particulares, sin embargo, esto se relacionó con la falta de información.

Por esa razón, en la entidad se transita a una nueva etapa de digitalización para que las escuelas particulares puedan llevar a cabo los trámites de una forma más ágil.

Es decir, ahora con el uso de la tecnología se tendrá un acercamiento más detallado para tramitar el RVOE. Los detalles se pueden conocer en una convocatoria que publicó la Secretaría de Educación en sus redes sociales.

No hay intermediarios

La directora de Planeación en la Secretaría de Educación, informó que todos los trámites son gratuitos (solo se hacen los pagos correspondientes en finanzas) y se deben hacer por los apoderados legales o los dueños de las instituciones.

Todas las acciones que se llevan a cabo, enfatizó, se hacen de forma transparente y eficiente, con la certeza de que hay un acompañamiento con base en el marco legal y normativo.

En la misma plataforma se tendrá un apartado de chatbot para recibir información y resolver cualquier duda. También se construye una página para transparentar todos los datos.

Finalmente, se informó que el inicio del proceso es digital para que las personas no se tengan que mover hacia Tuxtla Gutiérrez, en línea tendrán una cita para revisar toda la documentación.