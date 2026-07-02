Escuelas terminan clases antes de la fecha oficial

El cierre oficial del ciclo escolar 2025-2026 quedó establecido en el calendario escolar para el 15 de julio, sin embargo, muchas escuelas del nivel básico han comenzado anunciar que concluirán actividades escolares esta semana, quedando a la espera de las clausuras y eventos de despedida.

Aunque las autoridades educativas federales habían convocado a las y los titulares de Educación de cada entidad para discutir modificaciones al calendario escolar, al final acordaron dejar las fechas tal y como se habían establecido desde el inicio, ante el rechazo del magisterio y de millones de madres y padres de familia.

Último consejo técnico

Es así que, en el caso de los docentes del sistema federalizado que realizaron un paro de labores de 20 días en junio, regresaron a las escuelas para terminar el ciclo. Ya rumbo a las últimas dos semanas han comenzado a concluir actividades, como la Secundaria del Estado, mientras ellas y ellos se preparan para el último consejo técnico que será el 16 y 17 de julio.

En varias escuelas todavía tendrán clases al menos hasta la próxima semana, el 10 de julio, como la Primaria Cámara Nacional de Comercio o la Secundaria Lic. Adolfo López Mateos, que ya dieron el aviso a estudiantes y a sus comunidades escolares respectivas.

El recorte del ciclo escolar ya no procedió porque en estados como Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Tabasco, el rezago educativo es más alto que el resto del país y el impacto sería mayor, así lo manifestó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, en su momento.