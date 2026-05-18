Esperan repunte moderado por Mundial 2026

La celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 podría traducirse en una mayor presencia de turistas extranjeros en Chiapas, aunque el efecto económico para la entidad no será tan significativo como en las ciudades sede del torneo, consideró Luis Pedrero González, titular de la Secretaría de Economía y del Trabajo del estado.

El funcionario destacó que el evento generará la llegada de visitantes internacionales al estado, aunque prevé que el impacto económico será limitado frente a otros destinos del país.

Tiempos libres

Además, señaló que algunos visitantes que asistan a los partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey podrían aprovechar sus días libres para conocer destinos turísticos como Chiapas.

“Sin duda habrá gente que venga del extranjero y pueda viajar y aprovechar Chiapas entre los partidos que tenga comprados”, indicó.

No obstante, aclaró que no se prevé una afluencia masiva que modifique de manera notable los indicadores turísticos del estado, ya que gran parte de los paquetes mundialistas ya fueron comercializados con anticipación e incluyen itinerarios y actividades previamente definidos.

En este sentido, explicó que el impacto para Chiapas dependerá en gran medida del trabajo que hayan realizado las agencias de viajes para promover al estado como una opción complementaria dentro de la experiencia del Mundial.

Derrama económica

Aunque no cuenta con una estimación precisa del número de visitantes que podrían arribar, afirmó que sí se espera la presencia de turistas extranjeros durante el verano de 2026, lo que podría generar una derrama económica moderada para el sector turístico local.