Estabilidad económica favorece a Chiapas

En relación a las recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre el mejoramiento estadístico de la economía en México, la senadora Sasil de León Villard respaldó a la mandataria nacional, recordando que 13.5 millones de mexicanos han salido de la pobreza y el peso se ha fortalecido desde la llegada de la Cuarta Transformación.

La senadora chiapaneca explicó que coincide con la presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido que desde el triunfo electoral en 2018 del expresidente Andrés Manuel López Obrador, más de 13.5 millones de mexicanos han salido de la pobreza y se ha aumentado significativamente el salario mínimo, además de tener una moneda fortalecida y la inflación con tendencia favorable.

Postura

Estas cifras, dijo, son datos que pueden ser sometidos a consulta y representan el permanente trabajo de la presidenta de la nación, pero sobre todo son evidencia de la comunión entre Morena y el pueblo de México.

La senadora recordó que Chiapas es uno de los estados más favorecidos por la Federación y dijo que habrá que esperar los nuevos anuncios de la mandataria nacional, quien previo a su Segundo Informe de Gobierno ha expuesto interés por multiplicar proyectos en la entidad.

“De esta manera, se prevé continúen acciones en beneficio de Chiapas, un estado grande por naturaleza que ya tiene rumbo definido”, puntualizó.