Estudiantes podrán ingresar sin examen de admisión

Como parte de una política pública de cero rechazo a la comunidad estudiantil, alumnos y alumnas podrán ingresar sin examen de admisión a cualquiera de las 6 carreras profesionales que ofrece el Tecnológico Nacional de México Campus Cintalapa, remarcó la directora general, Olga Luz Espinosa Morales.

Lo único que se hará, enfatizó, es una evaluación diagnóstica para saber cómo apoyar al educando y saber qué avances tienen en áreas de matemáticas, álgebra o física.

Las personas interesadas deben sacar una ficha y todos los detalles los pueden encontrar en la página oficial de la institución, en redes sociales se ubican como TecNM Cintalapa.

La directora general invitó a quienes egresarán de la educación media superior a que aprovechen la oportunidad de estudiar una de las seis ingenierías: Industrial, Civil, Informática, Energía Renovables, Industrias alimentarias y Desarrollo Comunitario.

La formación dual y la residencia profesional que tienen, destacó, es una ventaja para la comunidad estudiantil, debido a que en octavo semestre se van a una empresa para seguir estudiando y trabajando, al final de su carrera contarán con un año de experiencia profesional.

Contexto

La evaluación diagnóstica que se hará no es para dar ninguna calificación, al contrario, las alumnas y alumnos tendrán cursos gratuitos de nivelación en diversas áreas.

Espinosa Morales comentó que la idea de estas actividades, es que los educandos cuenten con las habilidades necesarias para ingresar a una institución de educación superior.