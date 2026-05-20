Estudiantes se solidarizan con víctimas de acoso

A través de un comunicado, estudiantes del posgrado en Estudios e Intervención Feministas del Centro de Estudios Superiores de México y de Centroamérica (Cesmeca), dependencia de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), se solidarizaron con compañeras de Biología quienes han expuesto casos de acoso por parte de docentes.

Señalaron que su posicionamiento se da desde el acompañamiento y la exigencia de justicia, reiterando que las denuncias no deben minimizarse ni tratarse como hechos aislados, sino como parte de una problemática estructural que requiere atención institucional seria, transparente y con perspectiva de género.

Las estudiantes reconocieron “la valentía que implica alzar la voz en contextos donde históricamente el silencio, la revictimización y la impunidad han intentado desacreditar las experiencias de las mujeres”.

Por lo mismo, exigieron que las denuncias presentadas sean atendidas de manera inmediata, ética y con perspectiva de género. También solicitaron que las autoridades garanticen espacios seguros para todas las mujeres dentro de la comunidad estudiantil.

Pidieron que se priorice la protección y bienestar de las estudiantes por encima del prestigio institucional.