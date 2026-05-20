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ChiapasMirador 4

Estudiantes se solidarizan con víctimas de acoso

Mayo 20 del 2026
Reconocen valentía de alzar la voz en contextos donde se suele revictimizar. Cortesía
Reconocen valentía de alzar la voz en contextos donde se suele revictimizar. Cortesía

A través de un comunicado, estudiantes del posgrado en Estudios e Intervención Feministas del Centro de Estudios Superiores de México y de Centroamérica (Cesmeca), dependencia de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), se solidarizaron con compañeras de Biología quienes han expuesto casos de acoso por parte de docentes.

Señalaron que su posicionamiento se da desde el acompañamiento y la exigencia de justicia, reiterando que las denuncias no deben minimizarse ni tratarse como hechos aislados, sino como parte de una problemática estructural que requiere atención institucional seria, transparente y con perspectiva de género.

Las estudiantes reconocieron “la valentía que implica alzar la voz en contextos donde históricamente el silencio, la revictimización y la impunidad han intentado desacreditar las experiencias de las mujeres”.

Por lo mismo, exigieron que las denuncias presentadas sean atendidas de manera inmediata, ética y con perspectiva de género. También solicitaron que las autoridades garanticen espacios seguros para todas las mujeres dentro de la comunidad estudiantil.

Pidieron que se priorice la protección y bienestar de las estudiantes por encima del prestigio institucional.

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