Estudiar a distancia para mejorar la cobertura educativa

Chiapas sigue siendo último lugar nacional en cobertura de Educación Superior, por ello urge un acompañamiento de las universidades al esfuerzo que encabeza el Gobierno del Estado por mejorar las estadísticas de educación en la entidad, explicó el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón.

Dijo que esta estadística se está atendiendo de manera ejemplar, muestra de ello es que la benemérita institución logró recientemente un incremento del cuatro por ciento en su matrícula y buscan duplicar esta estadística.

Unach Flex

Esto lo expuso durante la presentación de la Unach Flex, un proyecto que busca duplicar la matrícula y diversificar la oferta académica en línea, capacitando a unos 300 docentes en educación en línea.

Estrategia digital

Esta oferta tiene propuestas de licenciaturas novedosas y postgrados, que representan un ecosistema digital con estrategias pedagógicas de formación para que se invierta en la formación con pertinencia en las necesidades inmediatas.