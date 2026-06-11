Exhortan a CFE a atender apagones

Este miércoles, el diputado local del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Fermín Hidalgo González Ramírez, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a que tome acciones inmediatas para atender y solucionar los recurrentes apagones de energía eléctrica que afectan a diversos municipios del estado.

En entrevista, el legislador explicó que la propuesta busca que la empresa productiva del Estado “prevenga, revise y atienda” las fallas que se han vuelto cotidianas en localidades como Tuxtla Gutiérrez, Palenque, Comitán y Tapachula.

“Se ha vuelto algo cotidiano. Entonces, no nos debemos de acostumbrar a eso. Tenemos que exigir un buen servicio de parte de la empresa productiva del Estado”, enfatizó.

Hidalgo calificó el llamado como “enérgico pero respetuoso”, y subrayó la paradoja de que, siendo Chiapas uno de los principales generadores de energía hidroeléctrica del país, su población padezca apagones constantes.

El diputado morenista vinculó la exigencia con los principios del proyecto de transformación nacional. “Es un llamado para que trabajemos en coordinación con el segundo piso de la transformación que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. El compromiso de este proyecto es con el pueblo de Chiapas y con el pueblo de México. Tenemos que ser congruentes”, afirmó.

Finalmente, Hidalgo reiteró que una de las principales demandas ciudadanas es contar con un servicio eléctrico estable. “Tenemos que preocuparnos porque el pueblo esté bien, atender sus demandas. La energía eléctrica es una de sus principales demandas: que no falle, que tengan un buen servicio”, concluyó.