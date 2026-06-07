Exhortan a invertir en formación cultural

En un planteamiento dirigido a líderes de recursos humanos y de formación empresarial, el reto que muchas organizaciones en México apenas comienzan a atender es sobre las diferencias culturales dentro de los equipos de trabajo.

Con el trabajo remoto internacional, un colaborador puede tener reuniones diarias con colegas de Estados Unidos, Europa, India o Sudamérica sin salir de casa y esta nueva dinámica evidencia que hablar el mismo idioma ya no es suficiente.

Panorama

De acuerdo con Alejandro Martín del Campo, director de marketing de Berlitz México, comprender expresiones, estilos de comunicación, costumbres laborales e incluso formas de dar retroalimentación marcan la diferencia entre una colaboración exitosa y un conflicto innecesario.

El estudio “Individual characteristics on multicultural team performance: does the role played by leaders and team members matter?”, publicado en la revista científica Frontiers in Psychology (2023), que analizó a 415 integrantes de equipos multiculturales, concluyó que factores como la sensibilidad cultural, la adaptabilidad y la cohesión impactan directamente en el desempeño de los equipos internacionales.

La investigación detectó que los líderes consideran la adaptabilidad cultural como una de las habilidades más importantes para lograr mejores resultados laborales.

Indicó que las empresas que invierten en formación cultural logran mejorar la productividad, fortalecer la comunicación interna y reducir fricciones derivadas de malentendidos interculturales.

Uno de los errores más comunes es asumir que todas las culturas interpretan de la misma forma el lenguaje, la puntualidad, el liderazgo o la manera de expresar desacuerdos o acuerdos.

“Hay culturas mucho más directas y otras más diplomáticas. También cambia la percepción del tiempo, la jerarquía o la forma de negociar”.