Exhortan a no asolearse ante altas temperaturas

En los últimos días las altas temperaturas han provocado un ambiente muy caluroso en diversas regiones de Chiapas, y es importante que la población siga algunas recomendaciones para evitar golpes de calor y hasta deshidratación.

Una de las sugerencias a la población es cuidarse del sol, esto a través del uso de bloqueadores que vayan de acuerdo con el tipo de piel, la exposición (en tiempo) y la edad.

Además de mantenerte con hidratación, se recomienda que el bloqueador se coloque varias veces y es clave evitar la exposición prolongada al sol.

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Ante las altas temperaturas, la Secretaría de Protección Civil (PC) en Tuxtla Gutiérrez, informó de la importancia de usar ropa de manga corta, suelta y con colores claros.

Dentro de las recomendaciones de las autoridades aparece: evitar la exposición al sol en horarios particulares, que van desde las 11 de la mañana y hasta las cuatro de la tarde.

Es importante que la población sepa que no es recomendable hacer actividades físicas intensas bajo el sol, debido a las consecuencias que eso puede generar.

Usar el protector solar como mínimo F15 es otra de las recomendaciones, y en la lista de aspectos de beneficios se incluyen comer verduras, frutas y comer alimentos frescos.