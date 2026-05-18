Exhortan al uso responsable del 911

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, exhorta a la ciudadanía a hacer uso responsable del número de Emergencias 911, debido a que un alto porcentaje de llamadas recibidas corresponden a reportes falsos o improcedentes, situación que afecta la capacidad de respuesta ante emergencias reales.

De acuerdo con estadísticas de atención, siete de cada 10 llamadas realizadas al 911 en Chiapas son falsas, lo que representa un obstáculo para brindar auxilio inmediato a personas que verdaderamente requieren apoyo médico, policial, de protección civil o rescate.

Retraso de atención

El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) destacó que cada llamada falsa retrasa la atención de situaciones prioritarias y moviliza recursos humanos, tecnológicos y operativos que podrían destinarse a salvaguardar la integridad y la vida de la población.

En ese sentido, hizo un llamado a la conciencia social y a la corresponsabilidad ciudadana, recordando que utilizar adecuadamente la línea de Emergencias también es una forma de proteger a Chiapas y contribuir a la seguridad colectiva.

Disponible 24 horas

Asimismo, reiteró que el servicio 911 se encuentra disponible las 24 horas del día.

Con estas acciones, la SSP refrenda su compromiso con esta Nueva ERA, de continuar fortaleciendo las acciones de prevención, atención inmediata y proximidad social, promoviendo una cultura de responsabilidad y participación ciudadana en favor de la paz y la seguridad de las y los chiapanecos.