Exigen activistas justicia y freno a crímenes de odio

Ante la muerte violenta del estilista Sergio Loranca en el municipio de Tapachula, organizaciones civiles y activistas denunciaron que la violencia por homofobia, bifobia y transfobia sigue cobrando vidas en la entidad y urgieron a las autoridades a investigar el caso del reconocido estilista tapachulteco.

La asociación civil Una Mano Amiga en la Lucha contra el Sida condenó el homicidio, mientras advirtió que este caso refleja la persistencia de la violencia motivada por prejuicios hacia las personas de la comunidad LGBTQ+.

Señaló que los llamados crímenes de odio no solo arrebatan vidas de manera brutal, sino que buscan enviar un mensaje de rechazo y exclusión contra quienes viven y expresan su identidad de manera distinta.

Piden investigación sin omisiones

La organización solicitó al fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, realizar una investigación expedita y con perspectiva de derechos humanos.

Asimismo, pidieron al secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, y al responsable del sistema de monitoreo e inteligencia, Miguel Ángel Sánchez Miranda, entregar las grabaciones del C5 y toda la evidencia disponible que permita identificar al o los responsables.

Las y los activistas insistieron en que no debe omitirse ningún material videográfico ni línea de investigación, y pidieron que el caso sea tratado conforme a los protocolos homologados para delitos motivados por prejuicio.