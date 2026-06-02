Exigen avances por joven desaparecida

Familiares y compañeros de Sheyla Yaletzi Reyes, desaparecida desde el 13 de mayo en Tapachula, realizaron una manifestación ante la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, para exigir avances en la investigación, ya que cuenta con una ficha Ámbar.

Paula López Méndez y Leonardo Reyes Navaro, padres de la joven de 25 años, explicaron que presentaron la denuncia un día después de su desaparición y hasta el momento no existen resultados de parte de las autoridades.

Ella prestaba sus servicios en el Conafe, en la comunidad Dorados de Villa, en donde tienen su domicilio sus familiares, quienes, al igual que sus compañeros de trabajo, pidieron la agilización de las investigaciones, al existir una ficha Ámbar de búsqueda.

Hechos

Reyes Navarro explicó que la jovencita salió de su domicilio solamente llevando consigo su celular y su tarjeta bancaria, y la última comunicación que tuvieron con ella es que estaba en una plaza comercial.

Dijo que la única información que les han dado las autoridades es que “están haciendo todo lo posible por localizarla, pero no hay nada hasta el momento”.

Por su parte, la madre de la joven incluso envió un mensaje a su hija, señalando que “si se fue por su voluntad, que se comunique y que regrese con su familia”.

Isabel Escobar, auxiliar de operación de Conafe, explicó que Sheyla Yaletzi, tiene el respaldo de sus compañeros de trabajo con quienes coordinaba todas las actividades que realizaban con sus grupos de estudiantes, por lo que se sumaron a la exigencia de agilizar la investigación.