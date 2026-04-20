Exigen casa para autoridades religiosas

Habitantes de San Juan Chamula exigieron al alcalde, Pascual Sánchez Gómez, que construya la casa para las autoridades tradicionales encargadas de organizar diversas fiestas en el municipio.

“Cuando el alcalde estaba en campaña, autoridades le solicitaron que construyera una casa en el barrio de San Juan y dijo que sí, pero no ha cumplido”, dijeron.

Agregaron que “al ganar la presidencia municipal hicieron la solicitud formal mediante un oficio y el alcalde se comprometió a construir la casa. Primero dijo que no había recursos y en diciembre informó que ya estaba, pero que no había contratistas”.

Añadieron que posteriormente dijo que ya no había recursos. “Le está dando larga para no cumplir, porque sabemos que le llegaron a su cuenta más de 200 millones extra para subsanar algunos pendientes”.

Señalaron que le queda sólo la mitad de los tres años para los que fue elegido, por lo que exigen que construya la casa de 12 por 6 metros, en un terreno que ya está dispuesto para ello en el barrio San Juan, “pero el problema es que el presidente ya no tiene poder, pues los que mandan son el tesorero y el síndico municipal”.