Exigen castigo contra asesino de Beany Lozano

Alzan la voz y exigen justicia y castigo contra el agresor que perpetró un feminicidio más en Chiapas, la comunidad estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Administración Campus IV de Tapachula, colectivos de mujeres, amigos, familiares y la sociedad en general muestran indignación por el caso de la joven Beany Guadalupe Lozano García quien falleciera luego de la gravedad de la herida de bala que la mantuvo por 11 días en situación crítica y que finalmente la llevó a perder la vida.

De acuerdo con la información, los compañeros universitarios de la joven asesinada se organizan para convocar a una marcha para exigir justicia a la que se van a unir colectivos de derechos humanos de la mujer, los propios familiares y amigos de la víctima.

Se ha manifestado inconformidad por la forma en que actuaron en la Fiscalía de Distrito Costa, a cargo de Juan Cerrillo Huerta a quien desde el primer momento le entregaron fotografías, audios y videos para que actuara y evitar que pudiera fugarse, sin embargo, ante la omisión este desapareció.

Al conocerse la noticia del fallecimiento a través de redes sociales la misma Facultad de Ciencias de la Administración lugar donde estudiaba actualmente la joven asesinada, así como el Colegio Humanista Abraham Maslow y el Colegio Benemérito de las Américas ex miembro de la comunidad educativa expresaron sus condolencias ante el deceso de la joven.

Ficha de búsqueda

En redes sociales se ha emitido una ficha de búsqueda de José M.R.S. Alias “Tito” de Tapachula que disparó en el rostro a su novia de 18 años para después abandonarla bajo llave dentro de una camioneta y quien a pesar de ser el principal sospechoso no fue detenidos, los vecinos del agresor avisaron a la familia que este sacaba maletas de su domicilio hecho que hicieron saber a la autoridad, pero el titular de la fiscalía Juan Daniel Cerrillo Huerta liberó la orden de aprehensión cinco días después del hecho.