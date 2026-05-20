Expertos en frutos tropicales participan en seminario

Con la participación de expertos en papaya, fruto tropical del cual México es uno de los principales exportadores, se llevó a cabo el Seminario de Investigación, del semestre enero-mayo, del Instituto de Biociencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), en la Sala de Usos Múltiples de la Escuela de Sistemas Alimentarios.

Al dar la bienvenida, el encargado de la dirección del Instituto de Biociencias, Miguel Salvador Figueroa, dijo que este seminario es un espacio de reflexión sobre el conocimiento que han adquirido los estudiantes de la Licenciatura en Ingeniero Biotecnólogo, donde se genera un intercambio de opiniones desde la perspectiva académica.

Temas

Bajo esta premisa se disertaron las conferencias “Papaya mexicana: producción, cultivo y beneficios”, a cargo del director de la empresa Agrokroell, Jorge Ernesto Kroell Boj, además de la conferencia “La adición de auxinas promueve el desarrollo radicular in vitro para favorecer la supervivencia durante la aclimatación de Guarianthe skinneri”, por María Fernanda Villalobos Constantino.

De la misma manera, se presentó la conferencia “La suplementación dietética con pupa negra de la mosca Anastrepha ludens afecta el rendimiento en canal y desarrollo de la codorniz (Coturnix coturnix)”, por Andrea Michelle Trampe Bahena.

También formaron parte de las actividades las ponencias “Eficacia de nanopartículas metálicas funcionalizadas con sobrenadante libre de células de bacterias ácido lácticas sobre el desarrollo de hongos fitopatógenos”, disertada por Alexia Rubí García Ramírez y la conferencia “Microbioma asociado a Anastrepha ludens (Diptera:Tephritidae) colectada en diferentes microhabitats”, por Carlos Uriel Del Carpio Andrade.

“Evaluación de dietas larvarias a base de guayaba y zarzamora en el establecimiento de colonias de Drosophila suzukii”, a cargo de Emilia Belén Guerra Pérez y la conferencia “Estructura de la pared celular del fruto de Carica Papaya”, disertada por Miguel Salvador Adriano.

Acompañaron este evento el secretario académico del Instituto de Biociencias, Benjamín Moreno Castillo y los organizadores del Seminario, Maciel Reyes Flores y Mildred Joselyn Mikery Gutiérrez.