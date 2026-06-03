Falla eléctrica afecta a barrios de Comitán

Una serie de apagones y la suspensión por varias horas del suministro de energía eléctrica se registró en la noche del martes, que afectó a barrios de Comitán, desconociéndose las causas de estas fallas, que duraron alrededor de seis horas.

Fue alrededor de las 18:50 horas que se dio el primer apagón; aunque se restableció un minuto después, la falla permaneció y se dieron una serie de interrupciones hasta que al final se suspendió el servicio de energía eléctrica.

La falla afectó principalmente a los barrios de la zona poniente de la ciudad y el bulevar norte, dejando a oscuras a esta parte de Comitán.

Los semáforos del bulevar Dr. Belisario Domínguez en los cruces con 3.ª y 5.ª Norte permanecieron sin servicio, lo que generó caos vial y tráfico, sin que se reportaran incidentes en vialidades.

Los barrios y fraccionamientos afectados fueron: Candelaria, Santa Cecilia, Infonavit, Fovissste, La Cueva, Las Flores, Tikal, El Piedrón, El Campanario, Arboledas, Joyas del Pedregal, Bosques de Comitán, Pashtón, entre otros más.

Vecinos de estos barrios señalaron que el suministro eléctrico se restableció alrededor de la medianoche y entre la una de la mañana. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) no emitió ningún comunicado para reportar las causas de esta falla.

Aunque vecinos del barrio de Santa Ana indicaron que un transformador se incendió en este lugar, lo que muy posiblemente ocasionó los apagones y cortes de la electricidad en la ciudad.