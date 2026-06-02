Fallece Noel Rodas Vázquez, exdiputado local

Tras una larga enfermedad crónico degenerativa, falleció este lunes el exdiputado local por el desaparecido Partido de la Revolución Democrática (PRD), Noel Rodas Vázquez.

Quien también fuera dirigente de organizaciones sociales y productivas relacionadas con el café, desde hace tiempo enfrentaba problemas de salud, aunque a pesar de ello continuaba labores de asesoría a productores.

Su familia informó a través de sus redes sociales su deceso, lo que ha generado una serie de mensajes de aliento, reconociendo las acciones que en su momento realizó Rodas Vázquez.

El dirigente fue regidor plurinominal del Ayuntamiento de Tapachula y siempre estuvo ligado con la defensa de los derechos humanos, así como de productores, sobre todo en el sector cafetalero.