Falta cultura de visita a museos

María Enriqueta Burelo Melgar, directora del Museo del Café de Chiapas, señaló que hace falta formar una cultura de asistencia a estos recintos, situación que por mucho tiempo se ha venido trabajando, sobre todo con las infancias.

Sostuvo que a diferencia de lo que ocurre en otros lados como la Ciudad de México, donde se acostumbra consultar exposiciones y visitar recintos, en Tuxtla Gutiérrez las personas deberían revisar las páginas culturales de las instituciones para estar al tanto de las actividades y asistir con mayor frecuencia.

Actividades de promoción

La directora destacó que le da gusto cuando instituciones educativas se acercan al museo para llevar a cabo actividades, ya que los alumnos conocen sobre lo que albergan estos espacios y eso despierta su interés.

Además, mencionó que en lo que respecta al Museo del Café, los talleres para baristas que se imparten han sido fundamentales para la formación de profesionales que han obtenido premios. Estos cursos son accesibles al bolsillo, lo que permite acercar a personas interesadas en la cultura del café que de otro modo, por cuestiones económicas, no se acercarían a un museo.

Burelo Melgar recordó que los precios de los museos en Chiapas son muy baratos y ejemplificó que en el Museo del Café la entrada cuesta 35 pesos e incluye una taza de café expreso o americano, además del recorrido. También invitó a especialistas y escritores sobre el café para ofrecer pláticas.

Finalmente, recordó que el museo se creó originalmente como un centro de reunión para productores de café, por lo que también venden granos de distintas marcas del estado.

Invitación

Informó que este lunes en el Museo Casa de las Artesanías se reunirán 11 recintos de la ciudad en el marco del Día Mundial de los Museos, para exponer y acercar a la población a estos espacios del saber.