Falta esterilizar perros callejeros: Asociación

La Asociación Civil Dejando Huella reconoció la voluntad del gobierno actual para atender el problema de los perros en situación de calle a través de programas de intervención, sin embargo advirtieron que las acciones aún son insuficientes.

Antonio López, representante de la organización, señaló que la política pública más urgente y deseada es la esterilización de animales que viven en la vía pública, “Esa es la única manera en la cual podríamos pegarle al índice”, afirmó.

López aclaró que rescatar a un perro es un acto de amor y solidaridad, pero no resuelve el maltrato ni la sobrepoblación. “No es un acto en el cual nosotros podamos resolver el tema”, sostuvo.

En relación con las distintas campañas impulsadas por el ayuntamiento tuxtleco, explicó que actualmente se realizan programas de esterilización y vacunación, pero únicamente para animales de compañía, no para todos los que están en situación de calle, debido a falta de infraestructura.

Acciones

Ante este panorama, dijo que su asociación forma parte del Consejo Consultivo Contra el Maltrato Animal y que junto con otras fundaciones y refugios, han puesto su propia infraestructura para esterilizar perros callejeros en coordinación con el gobierno municipal y estatal.

“Nosotros recepcionamos a los animalitos, los ponemos en situaciones óptimas de salud y después los damos en adopción”, detalló.

Sobre los casos de agresión o violencia contra animales, López mencionó que las organizaciones actúan como vínculo entre la ciudadanía y la Fiscalía Ambiental, en caso de alguna situación orientan y canalizan a quienes lo deseen.

A través de mesas de trabajo, han desarrollado lineamientos para que las denuncias se integren correctamente y tengan un efecto real, evitando que queden solo en un trámite.