Faltan más policías certificados en Coita

La plantilla oficial del cuerpo de seguridad municipal de Ocozocoautla contempla 126 policías, pero actualmente sólo 23 cuentan con certificación vigente, lo que deja un faltante de 103 elementos, informó la presidenta municipal, Nidia Alejandra de los Santos Sarmiento.

La edil asumió el cargo en enero de 2026, luego de que su antecesor, Francisco Chambé Morales, solicitara una licencia indefinida y posteriormente no fuera localizado. Al llegar, se encontró con una corporación prácticamente inoperante: apenas 12 agentes habían aprobado los exámenes de control y confianza. Hoy, esa cifra ha aumentado a 23 elementos certificados ante el C3, pero aún muy lejos de lo requerido.

Convocatoria urgente

Para acelerar el reclutamiento, el Ayuntamiento emitió una convocatoria urgente dirigida a personas de cualquier origen, siempre que cumplan con todos los requisitos legales, incluyendo exámenes de confianza, documentación militar y certificaciones vigentes. “Estamos haciendo todo conforme a la ley”, subrayó la alcaldesa.

Desde el 23 de febrero, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), una corporación estatal adscrita a la Secretaría de Seguridad del Pueblo, opera en el municipio para cubrir las tareas de vigilancia. Además, De los Santos Sarmiento afirmó que mantiene comunicación constante con sus homólogos de Cintalapa y Jiquipilas, ante los recientes episodios de violencia en la región.

Administración

En el ámbito administrativo, la presidenta describió el ayuntamiento como “muy dañado y golpeado”. Ya se presentó una denuncia penal por irregularidades detectadas durante el proceso de entrega-recepción, que incluyen bienes perdidos o desaparecidos. Paralelamente, la Auditoría Superior del Estado realiza sus propias indagatorias.

“Todo lo hemos hecho conforme a la ley”, reiteró la edil, enfatizando que su administración busca reconstruir las capacidades operativas de la policía local sin violentar los marcos legales.