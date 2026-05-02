Familias de desaparecidos bloquean vía federal

Familiares que desde el pasado 26 de abril perdieron contacto con Cristian “N” de 30 años de edad, Moisés “N” de 30 años y Víctor “N” de 44 los cuales habrían informado en sus hogares que saldrían de pesca sin volver a saber de ellos, la mañana de este jueves bloquearon la vía federal en un tramo del municipio de Jiquipilas.

Trascendió que minutos antes de las 09:00 horas se dio a conocer un bloqueo carretero frente a uno de los accesos del municipio de Jiquipilas en las llamadas “Jotas”, realizado por familiares de tres personas que luego de 72 horas no han logrado tener mayor información a pesar del apoyo de las autoridades.

En ese sentido, los afectados ya con una desesperación desencajada en el rostro impidieron el paso en ambos sentidos colocando llantas, lazos y pancartas además de un cerco humano que permaneció por varios minutos, hasta el arribo de las fuerzas del orden.

Diálogo

Tras lo anterior, las autoridades conversaron con la ciudadanía afectada logrando que después de un aproximado de 40 minutos la vía de comunicación retomara el libre tránsito, redireccionándose hasta el palacio municipal donde buscaban la presencia de la presidenta municipal, la cual no hizo acto de presencia.

Finalmente, los angustiados familiares, con el apoyo de la misma población, recibieron una carpa, sillas y víveres haciendo estadía en el parque Central donde se mantendrán a la espera de los resultados obtenidos en la búsqueda realizada por las fuerzas estatales, quienes indicaron agregar binomios y drones, además de sobre vuelos con el Black Hawk.