Fátima y Gloria, militares que combinan la profesión

Fátima y Gloria son dos elementos que forman parte de las Fuerzas Armadas y combinan sus actividades profesionales y el servicio con el reto que significa la maternidad.

Fátima Aguilar Zavala es cabo de Transmisiones. Originaria de Tonalá (Chiapas), tuvo interés en ingresar al mundo militar por motivación familiar, debido a que su papá formaba parte de la institución.

Dice que brindar el servicio para la defensa de la soberanía nacional es igual de exigente que ejercer la maternidad, debido a que el medio militar exige disciplina y dentro del hogar es entrega y amor a los hijos.

Actividades

En un día habitual, sus labores comienzan desde las seis de la mañana, pero el horario puede variar dependiendo de las necesidades militares.

En su hogar, Fátima es una heroína y se lo recuerdan con cariño; es complejo, relata, cuando tiene que desplazarse a diversos puntos y hay que cubrir alguna misión.

A lo largo de estos ocho años de trabajo, describió que el inicio para ingresar al mundo militar fue complicado por varios aspectos: se entra a un entorno de disciplina y de separación temporal de la familia.

“Sí es difícil estar lejos de mi familia, pero ya no como antes o cuando recientemente tuve a mi bebé”, remarca la cabo de Transmisiones.

Más historias

Gloria Castillo López es una soldado de artillería. Ella es originaria de Cintalapa y su motivación para formar parte del Ejército fue su admiración por la institución.

A 8 años de ingresar, su vida ha dado un giro en la parte de la disciplina. Combinar la maternidad y el trabajo es una situación diferente, dice, debido a que el personal operativo de manera constante sale a las misiones y eventualmente hay que dejar el hogar.

“Ser mamá, la verdad, ha sido muy orgulloso, muy admirador, con mucho sacrificio a muchas cosas”, relató.

Su familia tiene una admiración por ella al ser la única militar en casa, y reconoce el papel que ahora juegan las mujeres en muchas áreas profesionales.

“Para empezar, son admirables, son mujeres fuertes y valiosas en estos trabajos que nunca se había visto”, resaltó Gloria.

Vínculo familiar

Gloria platica con su hijo del valor de portar el uniforme y le recuerda el papel que desempeña para defender al país. “Él me dice que cuando sea grande quiere ser como yo”, dijo la soldado de artillería.

Ambos elementos combinan sus funciones militares con alta exigencia diaria, misma disciplina que transmiten a sus hogares con la familia que comparten.