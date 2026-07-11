Feminicidios aumentan un 33 por ciento: ERA

En Chiapas, los feminicidios aumentaron un 33 por ciento, así lo confirmó el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, durante la presentación de la segunda etapa de seguridad, donde añadió que las estadísticas muestran un incremento marcado desde el 2024 hasta lo que va del 2026.

Reconoció que se ha logrado disminuir los delitos de alto impacto como el secuestro, robo a carretera, extorsión y homicidio; sin embargo, lamentó que se sigan cometiendo feminicidios, violaciones y agresiones a las infancias atribuido al consumo de alcohol o drogas.

De acuerdo a lo mencionado por el mandatario chiapaneco, la estrategia anunciada del nuevo replanteamiento está enfocada en prevenir los delitos de violencia de género, violencia contra las mujeres y el abuso sexual infantil.

Focos rojos

Ramírez Aguilar expuso que los municipios identificados con mayor incidencia delictiva en los hogares son: Mapastepec, Suchiate, Tuxtla Chico, Huixtla, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, Cintalapa y Ocozocoautla.

“Estos delitos los debemos erradicar y es cierto que de la mano del Tribunal, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, las Fuerzas Armadas, las autoridades municipales, lograremos resultados fehacientes”, expresó.

Lamentó que existan antecedentes de feminicidios cometidos por la propia pareja: “de esposos a sus esposas, novios a sus novias, incluso de un hijo que mata a su mamá”, algo que calificó como inhumano.

“En estos delitos no hemos disminuido, todo lo contrario”, lamentó.

De acuerdo a datos de la Comisión Estatal para una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, en lo que va del 2026 se han cometido 26 feminicidios, siendo marzo el mes con más casos registrados con 6 muertes violentas.

Finalmente, Ramírez Aguilar solicitó de manera puntual la unión de todas las secretarías y gobiernos municipales para hacerle frente a este tipo de violencia que afecta al bienestar de las familias chiapanecas y pone en riesgo la vida de mujeres, niñas y niños.