FIL se realizará del 19 al 23 de octubre

José Luis Ruiz Abreu, director de la librería José Emilio Pacheco del Fondo de Cultura Económica (FCE), dio a conocer que la Feria Internacional del Libro (FIL) de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) se realizará del 19 al 23 de octubre en cuatro sedes: Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán y San Cristóbal de Las Casas.

Indicó que este evento, que tendrá su edición número 13, es un gran escaparate de la universidad para promover la lectura en niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Este año, tal como se anunció en 2025, estará dedicada a España y a la Unión de Editoriales Universitarias de ese país.

Comentó que trabajan en permanente vinculación con el Fondo de Cultura Económica (FCE) para ofrecer descuentos en todos los libros y en coordinar eventos sobre todo para niñas y niños, como talleres de lectura para fomentar este hábito desde la niñez.

Importancia

Destacó que el libro es todavía el instrumento más importante para cerrar brechas. Lo más importante es que se lea, sea en digital o en papel. Lograrlo es un trabajo que tienen que hacer todas las autoridades e instituciones. El rector Oswaldo Chacón ha impulsado varias estrategias.

“En México, no solo en Chiapas, tenemos un índice de lectura muy bajo, Francia, Dinamarca, Suecia, Alemania, andan por el orden de los siete a ocho libros per cápita, acá no llegamos ni a la mitad del libro. La publicación de libros digitales ha ayudado para que se lea más”.

Ha influido la Inteligencia Artificial (IA), al pedir los docentes de las escuelas a sus alumnos hacer un trabajo sobre la Ilíada, por ejemplo, en muchos casos se lo piden a esta herramienta y ni siquiera lo leen. Ha complicado ese proceso del pensamiento crítico y la lectura.

Sobre la FIL dijo que además de los homenajes que se planean a Jaime Sabines, por el centenario de su natalicio que se cumple este año, también homenajearán a Miguel de Cervantes.