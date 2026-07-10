Fiscalía implementa jornadas de paz

La Fiscalía de Distrito Altos puso en marcha los operativos Escudo San Cristóbal, San Cristóbal Seguro y la Jornada por la Paz, en los municipios de Zinacantán y San Cristóbal de Las Casas, a fin de inhibir la comisión de delitos en la región Altos.

En San Cristóbal de Las Casas, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Policía Municipal y Tránsito Municipal, recorrieron los puntos turísticos: Andador Guadalupano, El Arco del Carmen, Santo Domingo, parque Central, mercado de Dulces y el mercado de Artesanías Santo Domingo, con la finalidad de dar a conocer el uso y la importancia de la Tarjeta Azul, además de promover la participación de los establecimientos en la prevención del delito de trata de personas.

Y como parte de las actividades de la Jornada por la Paz en Zinacantán, personal de la Fiscalía de Distrito Alto implementó el programa “Balón por la Paz”, donde se concientizó sobre la prevención como la solución para alejar a la población de los posibles delitos, y promover la cultura de la denuncia.

Convocatoria

Finalmente, se realizó la invitación para participar en el Concurso Estatal de Cartel y TikTok “Diseña y Crea por la Paz de Chiapas”.

En los eventos participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), DIF Municipal, Centro Libre y regidores del municipio de Zinacantán, así como representantes del Ayuntamiento de San Lucas.