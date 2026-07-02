Fiscalización inteligente exige mayor preparación

El Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos, expuso que la fiscalización en México ha cambiado radicalmente y que hoy las empresas deben prepararse para un modelo de supervisión basado en inteligencia artificial, análisis masivo de datos y cruces automáticos de información.

Durante la rueda de prensa titulada “¿Está preparado tu negocio para la Fiscalización Inteligente del SAT?”, realizada en las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos, Luis Fernando Aguilar, vicepresidente del organismo, y Raquel Antonio Moreno, vicepresidente de Fiscal, explicaron cómo la autoridad tributaria ha evolucionado hacia un sistema de vigilancia digital permanente.

Luis Fernando Aguilar señaló que hace algunos años las auditorías fiscales eran esencialmente presenciales y requerían largos periodos para revisar documentación física.

Procesos automatizados

Actualmente, explicó, el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) concentra información suficiente para que el Servicio de Administración Tributaria realice procesos automatizados de revisión prácticamente en tiempo real.

Indicó que cada factura electrónica contiene datos estratégicos sobre las operaciones de los contribuyentes, permitiendo al SAT identificar ingresos, deducciones, retenciones, nómina, métodos de pago y demás elementos necesarios para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Asimismo, destacó que la autoridad cruza información proveniente del IMSS, Infonavit, notarios públicos, gobiernos estatales y diversas dependencias, integrando grandes bases de datos que son procesadas mediante herramientas de inteligencia artificial y de datos para detectar inconsistencias de forma inmediata.

Por su parte, el vicepresidente de Fiscal, C.P.C. Raquel Antonio Moreno, explicó que este modelo tecnológico comenzó a consolidarse desde la implementación obligatoria del CFDI y posteriormente con la incorporación de tecnologías de aprendizaje automático (Machine Learning), que permiten a los sistemas del SAT identificar patrones, riesgos e inconsistencias de manera automática.

Precisó que hoy la autoridad ya conoce prácticamente en tiempo real las operaciones económicas de cada contribuyente, por lo que cuando existe alguna diferencia entre la información contenida en los CFDI y las declaraciones fiscales, los sistemas generan alertas que derivan en invitaciones, requerimientos o procesos de fiscalización.

Finalmente, el Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos hizo un llamado a empresarios, emprendedores y contribuyentes a comprender que la fiscalización inteligente no debe verse únicamente como un mecanismo de vigilancia, sino como una oportunidad para fortalecer la transparencia, mejorar la administración de los negocios y construir empresas más competitivas.