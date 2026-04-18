Fomentan innovación tecnológica en Acapetahua

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT), Plantel 06 Acapetahua, llevó a cabo la plática virtual “Internet de las Cosas aplicado a la solución de problemas de nuestra región”, dirigida a la comunidad estudiantil, con el objetivo de fortalecer el aprendizaje tecnológico y fomentar la innovación.

Al respecto, el director del plantel, Jesús Antonio Coronel, destacó la importancia de acercar a las y los estudiantes a temas de vanguardia tecnológica que contribuyen a su formación académica y desarrollo profesional.

Vida cotidiana

Durante la actividad se resaltó la relevancia de la tecnología en la vida cotidiana, promoviendo el uso de herramientas inteligentes que permiten mejorar la seguridad, optimizar el consumo de energía y elevar la calidad de vida en las comunidades.

Asimismo, señaló que este tipo de actividades fortalecen la visión innovadora de las y los estudiantes, al brindarles herramientas que les permitan identificar y proponer soluciones a problemáticas de su entorno, reconociendo además la participación de la comunidad estudiantil y el compromiso del personal docente en la promoción de espacios de aprendizaje.

El director del plantel reconoció el respaldo de la Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), a cargo de Luis Guadalupe Morales Ángeles, quien impulsa acciones orientadas al fortalecimiento de la educación tecnológica en beneficio de las y los estudiantes.

Fichas para ingreso

Finalmente, en el marco del proceso de entrega de fichas para nuevo ingreso, el CECyT Plantel 06 Acapetahua mantiene abierta la oportunidad para que las y los aspirantes formen parte de su comunidad educativa. Este plantel ofrece las especialidades de Enfermería General y Procesos de Gestión Administrativa, orientadas a la formación de jóvenes con competencias laborales.