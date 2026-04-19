Fortalece ERA bienestar con Cuidar es Amar

Durante la entrega de apoyos del programa Cuidar es Amar en Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa políticas sensibles y humanistas orientadas a fortalecer el bienestar y mejorar las condiciones de vida de la población, especialmente de los sectores prioritarios.

El mandatario señaló que Cuidar es Amar constituye una de las iniciativas más relevantes de su administración, al brindar respaldo y acompañamiento a quienes dedican su tiempo, esfuerzo y cariño al cuidado de familiares que, por enfermedad o discapacidad, no pueden valerse por sí mismos. Precisó que, con el respaldo del Congreso del Estado, promoverá una reforma para elevar este apoyo a rango constitucional.

Objetivo

Ramírez Aguilar indicó que la meta es ampliar el padrón de personas beneficiarias hasta alcanzar una cobertura universal en todo el estado. En ese sentido, afirmó que su administración mantendrá cercanía permanente con el pueblo para conocer y atender sus necesidades, además de contribuir al bienestar de Chiapas.

“Trabajar por nuestro pueblo es la mayor satisfacción que puede tener un gobernador. Somos un gobierno comprometido, con claridad en lo que queremos para Chiapas. Todos los días damos lo mejor para servir y tener la satisfacción del deber cumplido. Tengan la certeza de que las y los chiapanecos siempre contarán con nosotros”, expresó.

Surgimiento

El secretario del Humanismo, Paco Chacón, explicó que este programa surge para respaldar a personas que cuidan a familiares con enfermedades o discapacidades, reconociendo el esfuerzo, el desgaste emocional y los retos que enfrentan cotidianamente. Subrayó que la prioridad del gobierno de la Nueva ERA es atender a quienes antes no eran visibles, mediante acompañamiento y apoyo institucional. “Mientras ustedes cuidan en sus casas a sus seres queridos, nosotros cuidamos de ustedes”, expresó.

Por su parte, la diputada local del Distrito II de Tuxtla Gutiérrez, María Mandiola Totoricagüena, reconoció la política humanista del gobernador Eduardo Ramírez. Enfatizó que Cuidar es Amar no solo implica la entrega de un apoyo, sino que significa valorar, dignificar y reconocer esa labor, al tiempo que visibiliza por primera vez un sistema de cuidados con sentido social.

Enfoque humanista

El alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, destacó el liderazgo del gobernador y el impulso de programas con enfoque humanista que inciden en la vida de las y los chiapanecos, particularmente en la capital. Resaltó el trabajo coordinado para acercar estos beneficios a las colonias y refrendó el compromiso del Ayuntamiento de continuar sumando esfuerzos para fortalecer el entorno en la ciudad.

En representación de las personas beneficiarias, María Guadalupe Ordóñez Vázquez expresó su agradecimiento por este apoyo, el cual, señaló, dignifica su labor y reconoce el cuidado que se brinda con amor en el ámbito familiar. Añadió que este respaldo también representa una esperanza para seguir adelante, en concordancia con el sentido del programa Cuidar es Amar.

Acompañaron al gobernador la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; la directora del Sistema DIF Chiapas, Ana Isabel Granda González; así como familias beneficiadas.