Fortalece IMSS atención oftalmológica

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas realizó la quinta campaña de cirugía de catarata y retina en el Centro de Excelencia Oftalmológica de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), en Tuxtla Gutiérrez, donde efectuaron más de 100 procedimientos especializados el 24 y 25 de junio, con el propósito de brindar atención oportuna a pacientes con padecimientos visuales.

Durante la jornada se realizaron cirugías de facoemulsificación de catarata con colocación de lente intraocular y procedimientos de retina, para mejorar la salud visual y la calidad de vida de las y los derechohabientes.

El coordinador clínico de la UMAA, Saraín Monjaraz Rodríguez, destacó que estas campañas fortalecen la capacidad resolutiva de la unidad y permiten acercar tratamientos oftalmológicos de alta especialidad a la población derechohabiente.

Agregó que la planeación y organización de estas jornadas favorecen un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y tecnológicos disponibles, además de incrementar la productividad quirúrgica en beneficio de las y los pacientes.

“El Centro de Excelencia Oftalmológica continúa consolidándose como un referente en Chiapas al ofrecer atención especializada con personal altamente capacitado, equipo médico de vanguardia y campañas quirúrgicas que nos permiten acercar tratamientos oportunos para mejorar la salud visual y la calidad de vida de nuestras y nuestros derechohabientes”, destacó Monjaraz Rodríguez.