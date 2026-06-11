Fortalece Melgar acciones de transparencia

El presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes del Gabinete Económico para dar seguimiento a las acciones y proyectos que impulsa el Ayuntamiento, fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en el servicio público.

Durante el encuentro, en el que participaron titulares de diversas dependencias municipales, se revisaron avances, metas y líneas de acción para garantizar una administración ordenada, responsable y enfocada en resultados para las familias tapachultecas.

Evalúan avances

El alcalde destacó que este tipo de reuniones se realiza de manera periódica, con el objetivo de evaluar los avances y fortalecer la rendición de cuentas sobre las acciones, programas y estrategias que desarrollan las distintas secretarías municipales.

En su mensaje, Yamil Melgar exhortó a las y los secretarios municipales a mantener una gestión transparente, responsable y cercana a la ciudadanía, privilegiando en todo momento el correcto ejercicio de los recursos públicos y la rendición de cuentas como principios fundamentales de su administración.

Asimismo, reiteró que la evaluación permanente del trabajo institucional permite fortalecer la confianza ciudadana, mejorar los procesos de atención y consolidar acciones que contribuyan al desarrollo de Tapachula.

A la reunión asistieron el secretario de Economía y Turismo Municipal, Jorge Vega Pérez; el secretario de Salud Municipal, Pancho Castillo; la secretaria de Juventud y Deporte, Brenda Contreras Edelmann; el director general del Coapatap, Héctor Lazos Cota; el titular de la Sedurbe, Juan Antonio Gallegos; el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, Manuel Lluch García; el tesorero municipal, Francisco Pinto Chacón y el coordinador de Gabinete, Jovani Ruiz Toledo.