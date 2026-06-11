Fortalece Poder Judicial la transparencia en servidores

En el marco del Día por la Integridad, el Poder Judicial del Estado de Chiapas, que encabeza el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, realizó el curso de capacitación “El uso de los portales de transparencia como herramienta de trabajo”, dirigido a las y los servidores del pueblo que se desempeñan como enlaces de transparencia.

Durante esta actividad, la consejera de la Judicatura, María de Lourdes Hernández Bonilla, fue la encargada de brindar el mensaje de bienvenida, donde destacó los logros obtenidos por la casa de la justicia, al ser una de las primeras instituciones en cumplir en tiempo y forma con la reforma en materia de transparencia; además, señaló la importancia de reforzar los conocimientos sobre la correcta publicación, actualización y gestión de las obligaciones de transparencia, contribuyendo al fortalecimiento de la confianza ciudadana.

Asimismo, antes de dar paso al inicio del curso de capacitación, el consejero de la Judicatura, Hermann Hoppenstedt Pariente, dirigió unas palabras con motivo de la entrega de reconocimientos a las y los enlaces responsables de la publicación de información pública, destacando su compromiso con la legalidad, la apertura institucional y las acciones que abonan a la prevención de la corrupción, consolidando una justicia más transparente, cercana y accesible para el pueblo chiapaneco.

Estuvieron presentes la consejera de la Judicatura, María Vila Domínguez; el consejero de la Judicatura, José Trujillo Ochoa; el director de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Juan Salas Farrera; la directora general del Centro Estatal de Justicia Alternativa, Laura Domínguez Rodríguez; y el director del Instituto de Formación, Profesionalización y Carrera Judicial, José Baltazar Argüello y como ponente, la integrante de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Yessira Vázquez Digheros.